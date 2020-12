Nie uwierzycie, jak teraz wygląda. Zdobył sławę dzięki sprośnym komediom

Klein wystąpił jeszcze w dwóch częściach serii, ale dawno temu zerwał z wizerunkiem napalonego i lubiącego kawały młodzieńca. Ba, role się całkowicie odwróciły, bo 41-letni aktor dziś grywa ojców nastolatków. Aktor był ostatnio gościem australijskiego programu śniadaniowego "Today Extra". Przyznał podczas rozmowy, że był lekko zszokowany, gdy zatrudniono go właśnie do roli ojca w serialu Netfliksa "Słodkie magnolie". "To się wydarzyło tak szybko!" – powiedział.

Klein za czasów "American Pie" był obiektem kobiecych westchnień, ale te czasy dawno temu minęły i teraz może wyrabiać sobie markę jako dojrzalszy aktor. Żartował w programie, że to dzięki zakolom udało mu się zagrać ostatnimi czasy kilku złoczyńców, np. Cicadę w serialu "The Flash".

Są aktorzy, którzy zbytnio się nie zmieniają przez lata – Jared Leto i Tom Cruise stanowią dobry przykład. Ale wystarczy jedno spojrzenie na jakieś nowe zdjęcie Kleina, by zauważyć, że on nie należy do tej grupy mężczyzn. Choć może nie doszło do drastycznej zmiany, ale nie da się też ukryć, że nie jest łatwo go rozpoznać po latach.