Nie widziano go kilka miesięcy. Jamie Foxx w końcu się pokazał

Wiadomo na pewno, że Foxx trafił do kliniki w Chicago, która specjalizuje się w leczeniu pacjentów po udarze mózgu, urazie mózgu oraz rdzenia kręgowego czy rehabilitacji związanej z rakiem. Amerykańskie media co jakiś czas docierały do informacji o stanie jego zdrowia. Często były one sprzeczne ze sobą. Jednak aktor John Boyega, który rozmawiał z Foxxem pod koniec czerwca, zapewniał, że jego kolega ma się dobrze.