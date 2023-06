Co się dzieje z Foxxem? "Wciąż nie jest sobą"

Jamie Foxx w kwietniu przebywał na planie filmu "Back In Action". Jednak w pewnym momencie poczuł się gorzej i trzeba było go przewieźć do szpitala. Media wspominały o "medycznej komplikacji", ale najbliższe otoczenie gwiazdy nie chciało wyjawić, co się dzieje. Były bokser Mike Tyson powiedział, że Foxx miał doznać udaru, ale nikt jego słów nie potwierdził.