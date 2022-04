Stworzył masę hitów. Znani żegnają Andrzeja Korzyńskiego

Andrzej Korzyński, znakomity kompozytor, złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii polskiej popkultury. Artysta miał w dorobku mnóstwo hitów muzyki filmowej. To on skomponował muzykę do takich produkcji jak "Człowiek z marmuru", "Wielki Szu", "W pustyni i w puszczy", "Pierścień i róża" i wielu, wielu innych.