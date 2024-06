Nie żyje Andrzej Kostenko. Jedyny mąż Poli Raksy miał 87 lat

- W Łodzi Wajda wita mnie serdecznie, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. "Zaraz pozna pan swoją partnerkę, która będzie grała Helenę" - mówi. "Chcę, żeby to była scena tylko we dwoje i właściwie nie zależy mi na tekście. Chcę, żeby było widać, że się kochacie, że macie na siebie ochotę. Rozumie pan...". I wchodzi dziewczyna, w której od dawna się podkochiwałem. Zresztą któż z nas się w niej nie podkochiwał? Pola Raksa – Wanda z "Szatana z siódmej klasy". Niesłychanej piękności, pierwsza gwiazda młodego pokolenia. I ja mam się do niej dobierać... (...) W "Popiołach" natomiast próżno szukać tak szczerze zagranej sceny miłosnej, ponieważ na próbnych zdjęciach wiedziałem już, że ten kamerzysta, Andrzej Kostenko, jest świeżo poślubionym mężem Poli Raksy - opowiadał Olbrychski.