Nie żyje Andrzej Szopa. Żona spełni ostatnią wolę aktora

Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz miejscowy w Milanówku zgodnie z ostatnią wolą aktora. - Do żony Izabeli, która czuwała przy nim do końca, żartował, że chce spocząć blisko, żeby słyszał, jak zaprasza go rano na kawę. Będzie pochowany w Milanówku, gdzie przeżyli razem wiele lat przyjaciółka - mówiła "Super Expressowi" przyjaciółka rodziny.