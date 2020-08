Nie żyje Chadwick Boseman. Kolega pokazał jego ostatniego SMS-a

"Przerywam moją ciszę na Twitterze, żeby podzielić się pięknem. To była jedna z ostatnich wiadomości od genialnego i jedynego w swoim rodzaju Chadwicka Bosemana. Weź to i świętuj życie. Wiedział, jak cenna jest każda chwila. Dziś wieczorem niebiosa otrzymały jednego z najpotężniejszych aniołów" - napisał na Twitterze i dołączył screeny ostatniego SMS-a od zmarłego kolegi, który został zatytułowany "Złapać deszcz".

"Zwróć uwagę, jak świeże jest teraz powietrze po tym, jak nasze niebo miało trzy tygodnie przerwy od zwykłej nieustannej fali oparów od osób dojeżdżających do pracy w Los Angeles. Dzisiejszy deszcz dał Miastu Aniołów bardzo potrzebny prysznic. Wdychaj i wydychaj tę chwilę i dziękuj Bogu za wyjątkowe piękno i cuda tego dnia. Powinniśmy wykorzystać każdą chwilę, aby cieszyć się prostotą bożego stworzenia - bez względu na to, czy będzie to czyste niebo i słońce, czy zachmurzone mrokiem. Jeśli powietrze jest teraz czyste, a jutro będzie padać, mogę nawet wyjąć słoiki i pojemniki i złapać deszcz, wrzucić go do filtra wody i mam wodę bardziej zasadową niż jakakolwiek butelkowana marka wody" - zakończył.