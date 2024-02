Nie żyje Charles Dierkop. Aktor miał 87 lat

Nie żyje Charles Dierkop. Często grał w duecie z Paulem Newmanem

Nazywano go aktorem charakterystycznym, czyli takim o wyróżniającej się fizjonomii, wcielającym się w postaci typowe dla danego środowiska społecznego, zawodowego czy grupy etnicznej. Grywał w najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych, m.in. "Bonanzie", "The Man from U.N.C.L.E.", "Zagubionych w kosmosie", "Batmanie" z Adamem Westem, "Mission: Impossible" z Samem Elliottem, "Star Treku" z Williamem Shatnerem czy "Kojaku". Najważniejszy był jednak detektyw Pete Royston w "Sierżancie Andersonie".