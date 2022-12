Nie żyje Emilian Kamiński. Przejmujący komunikat teatru

Emilian Kamiński pozostanie w pamięci wielu widzów jako doskonały aktor filmowy i teatralny. Debiutował w 1976 r. rolą w "Niemcach", w latach 80. współtworzył Teatr Domowy, który był wyrazem sprzeciwu wobec ówczesnej sytuacji politycznej. - To był teatr nielegalny, to był teatr, za który ścigali nas; tam groziło kilka lat więzienia, i to politycznego, także wszystko nie było takie proste - mówił Kamiński w rozmowie z PAP.