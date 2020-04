Nie żyje Gene Deitch. Filmowiec miał 95 lat

Filmowiec bowiem 1959 r. przyjechał do Pragi - planował zostać tam dziesięć dni, ale poznał Zdeňkę Najmanową, z którą później się ożenił i postanowił osiąść w Czechosłowacji na stałe. Para doczekała się trzech synów – wszyscy zostali rysownikami.

Jak przypomina Polsat News, Deitch przez wiele lat pracował dla wytwórni Weston Woods, współpracował także z Metro-Goldwyn-Mayer, dla którego reżyserował 13 odcinków "Toma i Jerry' ego ". Robił to także zza "żelaznej kurtyny". Jest też odpowiedzialny za kilka odcinków bajki " Popeye ". W 1961 r. zdobył Oskara za najlepszy animowany film krótkometrażowy " Munro ".

Dietch zmarł niespodziewanie 16 kwietnia. Informację o jego śmierci potwierdził "The Associated Press" jego czeski wydawca, Petr Himmel. Wyjawił, że odszedł w nocy z czwartku na piątek we własnym mieszkaniu na praskiej Malej Stranie. Innych szczegółów dotyczących śmierci filmowca nie podano.