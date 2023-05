Nie żyje Helmut Berger. Był uważany ze symbol seksu

Aktorki talent Helmuta Bergera odkrył wybitny reżyser kina włoskiego Luchino Visconti, który pod koniec lat 60. obsadził go w filmie "Zmierzch bogów". Rola Martina von Essenbecka w znakomitym dramacie opowiadającym historię rozkładu i upadku wpływowej i arystokratycznej rodziny w okresie poprzedzającym dojście Hitlera do władzy przyniosła mu nominację do Złotego Globu.