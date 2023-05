Zmarła 9 miesięcy temu. Jej film znów stał się przebojem

Nypost.com podał, że aż siedem piosenek wykonywanych przez Olivię Newton-John, dzień po jej śmierci, przez wiele dni znajdowało się czołowej dziesiątki najczęściej ściąganych utworów na iTunes. Największymi hitami stały się oczywiście utwory z kinowych hitów. Numer jeden został kawałek z "Grease" - "Hopelessly Devoted to You". Drugie miejsce zajął utwór "Magic" z ""Xanadu", a czwarte "You’re The One That I Want" z "Grease".