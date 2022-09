Nie żyje Ilona Kuśmierska-Kocyłak. To ona grała Jadźkę Pawlakową w "Samych swoich". Aktorka miała 74 lata

"Jeszcze wczoraj bawiłaś się pod Wrocławiem w towarzystwie rodziny 'Samych swoich' w rocznicę ich powstania. […] Szczęśliwa nocą wróciłaś do Warszawy, aby nazajutrz ucałować najmłodszą wnuczkę, która właśnie skończyła dwa latka. Uściskać czteroletniego wnuczka, kochanych syna i synową. Ale nie doczekałaś rana… Twoje przepełnioną miłością do nas i do świata serce przestało bić. Najstraszniejsze, że tak wcześnie i niespodziewanie […]" - napisał mąż aktorki, podpisując się "Twój zagubiony i bezradny Irek".