Zostawili dla niego puste krzesło. Nie żyje Jacek Matecki

Podczas konferencji prasowej reżyser, Michał Otłowski, zwrócił się do dziennikarzy: - Niestety w zeszły weekend odszedł od nas scenarzysta i pomysłodawca tego projektu, czyli Jacek Matecki. To jest miejsce, które powinien zajmować i odpowiadać na państwa pytania. Jacka niestety nie ma już z nami. Upamiętnijmy go chwilą ciszy