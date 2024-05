Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Wybitny kompozytor filmowy miał 71 lat

Karierę rozpoczął, komponując muzykę do spektakli awangardowego, zaangażowanego politycznie Teatru Ósmego Dnia, a później dla stworzonej przez siebie Orkiestry Ósmego Dnia. Po odbyciu tournee po całej Europie w 1982 r. wyjechał w podobnym celu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1989 r. zdecydował się osiąść na stałe. To właśnie w USA nagrał swój debiutancki album "Music For The End" (1982). Jednocześnie od początku lat 80. tworzył muzykę do filmów.