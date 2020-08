Nie żyje Linda Manz. Aktorka "Niebiańskich dni" zmarła w skrajnej biedzie

Obdarzona niezwykle delikatną i dziecięcą urodą Linda Manz zadebiutowała w 1978 r. w "Niebiańskich dniach" Terrence'a Malicka, gdzie zdaniem krytyków dała jeden z najlepszych występów w dziejach kina. Rok później pojawiła się w obsadzie kultowych "Włóczęgów", a w 1980 r. zagrała u Dennisa Hoppera w "Out of the Blue".