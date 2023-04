Niesamowite! W wieku 76 lat hit za hitem i będą kolejne

W tym tygodniu dowiedziemy się, że Stallone nawiązał ramową współpracę z Amazon Studios. Pierwszym projektem będzie komedia akcji "Never Too Old to Die". Stallone zagra w niej rezydenta domu spokojnej starości dla byłych szpiegów, który będzie starał się rozwikłać zagadkę morderstwa jednego z emerytowanych agentów. Warto też wspomnieć, że już w maju, tym razem na platformie Paramount+, będzie mieć premierę reality show "The Family Stallone".