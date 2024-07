Niespodzianka Netfliksa. W kinach zarobił miliard dolarów

Jak każdy film o dinozaurach, "Jurassic World Dominion" ogląda się z przyjemnością, choć trudno nie zgodzić się z opinią, że fabuła jest do bólu przewidywalna i naiwna. Naciągana do granic możliwości i wydłużana w nieskończoność (film mógłby naprawdę dużo zyskać, gdyby skrócić go o dobre pół godziny).