Fani są zachwyceni. Genialny aktor Christopher Walken wystąpi w kinowym hicie

W filmie Denisa Villeneuve'a Christopher Walken zagra arcyważną postać. Wcieli się bowiem w imperatora Szaddama IV Corrino, który zasiada na tronie galaktycznego imperium. To on podjął decyzję o oddaniu Arrakis w lenno rodowi Atrydów. Jak się okazało, był to element spisku mającego na celu pozbycie się szlachetnych i wpływowych władców.