Nowy film od twórcy "300". Szykuje się epickie widowisko Netfliksa

Kora i Gunnar (Michiel Huisman), rolnik o czułym sercu, jednak naiwnie podchodzący do realiów wojny, mają za zadanie znaleźć wojowników, którzy zaryzykują życie w obronie mieszkańców Veldt. Podróżują do różnych światów, po drodze zbierając małą grupę wojowników, których łączy wspólna potrzeba odkupienia. Po powrocie na Veldt, Jimmy (głos Anthony'ego Hopkinsa), starożytny zmechanizowany obrońca ukrywający się w skrzydłach, budzi się z nowym celem. Nowo utworzona grupa rewolucjonistów musi nauczyć się ufać sobie nawzajem i walczyć jako jeden zespół, zanim armie Świata Matki (Motherworld) nadejdą, by zniszczyć ich wszystkich.