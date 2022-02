Nowy hit Netfliksa. Nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać

"Kobiety z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" od kilku dni jest najpopularniejszym serialem Netfliksa w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, a więc w krajach, w których Netflix ma najwięcej użytkowników. W Polsce produkcja z Kristen Bell podczas minionego weekendu zajęła drugą pozycję. Na pierwszym miejscu znalazł się nowa koreańska produkcja "All of Us Are Dead".