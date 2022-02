Nowy hit Netfliksa. Przemoc w szkole. Minister Czarnek ponownie zbada problem?

Recenzenci zwracają również uwagę, że duży wpływ na wysoką oglądalność filmu może mieć również fakt, że jego krwawa akcja rozgrywa się w szkole. To zapewne sprawia, że "All of Us Are Dead" dużą popularnością cieszy się pośród nastolatków. Netflix informuje, że serial dozwolony jest od lat szesnastu, jednak znając życie oglądają go także osoby znacznie młodsze.