Nowy hit Netfliksa. Zdetronizował polski przebój wszech czasów

"Między życiem a śmiercią" to opowieść o miłości i zjawiskach nadprzyrodzonych. Jej główną bohaterką jest nastoletnia Tessa, która przez całe dzieciństwo była odsyłana z jednej rodziny zastępczej do drugiej. Dziewczyna nie wierzy w miłość, nie wierzy, że ktoś może ją pokochać. Do czasu, aż na swojej drodze spotka wyjątkowego chłopaka, który obdarzy ją uczuciem. Niestety, szczęście dziewczyny nie będzie trwać długo. Jej ukochany ginie w wypadku samochodowym. Ale czy to koniec ich miłości? Tessa ma wrażenie, że chłopak próbuje skontaktować się z nią z zaświatów.