31 lat temu zginął Brandon Lee. Aktor nie boi się klątwy "Kruka"

Dla Brandona Lee "Kruk" mógł stać się filmem przełomowym. Miał wyciągnąć go z getta niskobudżetowego kina kopanego i otworzyć drogę do Hollywood. Na planie filmowym doszło jednak do tragedii, podobnej do tej, która wydarzyła się 21 października 2021 roku na planie filmu "Rust", gdy podczas kręcenie jednej ze scen Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins.