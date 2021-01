Nowy polski film Netfliksa. "Pierwsza komedia romantyczna bez Karolaka"?

W oficjalnym opisie czytamy: "Miłość do kwadratu" opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia, podczas pracy w modelingu jako Klaudia, poznaje popularnego flirciarza imieniem Enzo. To nieoczekiwane spotkanie rozpoczyna skomplikowany wzór na miłość, do którego nie przygotowała ich żadna lekcja.

To "podwójne życie" ma oznaczać przebieranie się Moniki za Klaudię poprzez założenie (boleśnie sztucznej) peruki i kolorowych soczewek do oczu. Elementem szpecącym panią nauczycielkę mają być - a jakże - okulary. Scenariusz filmu wydaje się być wyjątkowo sztampowy, a zwiastun właściwie zdradza cała, niezbyt skomplikowaną fabułę. Mimo to ludzie w sieci z zainteresowaniem go komentują, dlaczego?