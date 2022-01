Nowy przebój Netfliksa. Czyli jak czerpać przyjemność z bólu zęba

Aby film był na czasie, w najnowszej produkcji Netfliksa pojawił się silny wątek lewicowy, wręcz proletariacki. Otóż książę pochodzi z fikcyjnego europejskiego państwa zwanego Lavania (na upartego można by szukać go gdzieś na Bałkanach). W tej przepięknej krainie czas się zatrzymał. Rodzina królewska, arystokracja pławi się w bogactwie, o chłopom żyje się tak sobie, trochę tylko lepiej niż u Władysława Reymonta (choć trzeba im przyznać, że po angielsku mówią bardzo płynnie). Co więcej, w Lavanii łamane są również prawa człowieka. W tej sytuacji, co oczywiste, bohaterka filmu musi odrzucić miłość księcia.