Polski hit Netfliksa. Niewiarygodne, przez ile godzin był oglądany

W sumie na całym świecie widzowie Netfliksa przed "Jak pokochałam gangstera" spędzili już 17,7 mln godzin. Co istotne, widać, że polska produkcja nie należy do tego rodzaju filmów, które na starcie osiągną świetny wynik, a później szybko tracą widzów. Sensacyjny dramat Macieja Kawulskiego w box office'owych zestawieniach pnie się w górę (m.in. we Francji i Rosji), co oznacza, że w kolejnym tygodniu najprawdopodobniej utrzyma wysoką pozycję.