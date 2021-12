Nowy przebój Netfliksa. Posypią się oscarowe nominacje

Czy nam się to podoba, czy też nie, to musimy się przyzwyczaić do faktu, że filmy produkowane lub dystrybuowane przez Netfliksa, a także inne platformy streamingowe, będą już co roku stawać do rywalizacji o najważniejsze filmowe nagrody. I to nie tylko brać w niej udział, ale także odgrywać kluczową, jeśli nie główną rolę. Tak, jak to miało miejsce w ubiegłym sezonie.