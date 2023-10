Numer jeden w Polsce. "To najlepszy film dla dorosłych widzów od lat"

"Bullet Train" to bez wątpienia sprawnie zrealizowany, miejscami nawet błyskotliwy (w formie i treści) hollywoodzki produkt. Wybuchowa mieszanka akcji i humoru, która w pełni wywiązuje się z zadania, jakim było zapewnienie widzom rozrywki dokładnie przez dwie godziny. Brad Pitt wcielił się tu w postać zawodowego zabójcy o pseudonimie Biedronka. Nie należy on do asów w swoim fachu. Generalnie prześladuje go duży pech (albo raczej zezowate szczęście), który nie pozwala mu spokojnie realizować zleceń.