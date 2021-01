O tych filmach będzie głośno. 10 polskich produkcji na 2021 rok

"Bo we mnie jest seks, gorący jak samum. Bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu?" – śpiewała Kalina Jędrusik, polska Marylin Monroe, w Kabarecie Starszych Panów, a pierwszym wersem piosenki nazwano polski film biograficzny o tej świetnej aktorce. Kalina Jędrusik uchodziła za symbol seksu, a jej swobodny styl bycia nie przystawał do pruderyjnych realiów życia w PRL-u. Grywała głównie uwodzicielki, jak Joanna w "Lekarstwie na miłość" (1965) Batorego, Helena w "Jowicie" (1967) Morgensterna czy Lucy Zuckerowa w "Ziemi obiecanej" (1974) Wajdy. W filmie Klimkiewicz w rolę Jędrusik wcieliła się Maria Dębska ("Cicha noc", "Zabawa, zabawa").