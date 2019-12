"Obecność 3" – znamy datę premiery oraz pełny tytuł kontynuacji horroru

Ta wiadomość zelektryzuje fanów horroru. James Wan zapowiada trzecią część kultowej "Obecności". Już nie możemy się doczekać 2020 roku.

Kiedy wydawało się, że w gatunku horroru już nic nowego się nie zadzieje, w 2013 r. przyszedł do nas James Wan ze swoją " Obecnością ", która została zarówno przez krytyków, jak i widzów okrzyknięta jednym z najstraszniejszych horrorów ostatnich lat.

W trzeciej części "Obecności", którą zobaczymy w drugiej połowie 2020 r., również się pojawią. James Wan ostrzega jednak, że fabuła odbiegnie od poprzednich produkcji. Producent, a także reżyser Michael Chaves ("Topielisko. Klątwa La Llorony") chcą bowiem odświeżyć historię prawdopodobnie pierwszego przypadku w historii, kiedy człowiek na sali sądowej bronił się przed wyrokiem za zabójstwo, powołując się na opętanie. Z tego względu film będzie miał podtytuł "Conjuring 3: The devil made mi do it".