Obudź w sobie dziecko (recenzja filmu "Istoty Fantastyczne")

Bądź dzieckiem, bez względu na wiek

Jeśli miałabym jednym zdaniem podsumować przesłanie "Istot Fantastycznych", to byłoby właśnie to powyższe. Twórcy filmu pokazują nam dobitnie nie tylko to, co dzieje się, gdy dorośli przestają być dziećmi, ale i co dzieje się, gdy ten sam los spotyka dzieci. I dlaczego warto pielęgnować w sobie wyobraźnię, bez względu na upływ czasu i okoliczności. I robią to w absolutnie wspaniały sposób, który przemówi do serc i oczu wszystkich, bez względu na wiek. Połączenie tradycyjnego kina z animowanymi elementami nie jest nowym zabiegiem, ale tu zrobiono z niego prawdziwą perełkę. Świat IF-ów i to, co dzieje się w nim pod wpływem wyobraźni głównej bohaterki, to feeria barw, dźwięków, scen zmieniających się jak w kalejdoskopie i postaci, w które naprawdę bez problemu uwierzą dzieci (sądząc po reakcjach na kinowej sali), jak i ich rodzice (znów – sądząc po ich reakcjach). Ten "sposób podania" sprawia też, że morał historii jest wyjątkowo łatwo przyswajalny i nie trąci kaznodziejską myszką.