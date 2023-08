Oburzające słowa Franciszka do Rosjan. Joanna Szczepkowska uderza w papieża

"I ta twarz teraz tak wygląda. Słowa już nic nie znaczą. To co powiedział do Rosjan, jest czynem. Jest nawoływaniem do zbrodni w imię narodowej pychy. Bo jak inaczej ma zrozumieć to rozmodlony młody rosyjski katolik? Ma iść naprzód wzorem carycy Katarzyny. Rozgrzeszenie już jest. A co na to polscy biskupi? Nic. Więc nie chodzi już o stan umysłu obecnego papieża. Chodzi o stan umysłu Kościoła" - skwitowała gorzko.