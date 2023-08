Octopus Film Festival dla dzieci! Nowa sekcja Ośmiorniczki prezentująca kino gatunkowe dla najmłodszych

Pozycja dla dzieci i dorosłych. Polska premiera docenionej na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes animacji, która trafi także do Konkursu Głównego 6. Octopus Film Festival i powalczy o Nagrodę Publiczności wraz z 12 innymi tytułami konkursowymi. "Pies i Robot" to opowieść o przyjaźni – jej znaczeniu i kruchości, której bohaterami są tytułowi pies i robot, którzy spędzają dzień na plaży. Niestety pod wpływem wody robot rdzewieje, pies nie wie, co robić. To film, który uwiedzie Was obrazem, dźwiękiem, muzyką i fantastyczną animacją, które razem dają to, co w sztuce najcenniejsze: emocje widzów. To także pierwszy film animowany wielokrotnie nagradzanego reżysera Pablo Bergera ("Śnieżka" – hiszpański kandydat do Oscara, Nagroda Jury w San Sebastian, zwycięzca 10 nagród Goya). Reżyserem animacji jest Benoît Féroumont – współtwórca nominowanych do Oscara "Tria z Belleville" i "Sekretu księgi z Kells".