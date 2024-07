Oczekiwania są ogromne. Film rozbije bank? Jest nowy zwiastun

"Joker" z 2019 r. w reżyserii Todda Phillipsa rozbił bank. Z filmem wiązały się ogromne oczekiwania. W końcu miał być to pierwszy Joker od czasów nieodżałowanego Heatha Ledgera. Wszyscy czekali na to, co pokaże Joaquin Phoenix. Produkcja pochłonęła 55 milionów dolarów, ale to było nic w porównaniu z tym, co udało się zarobić w kinach na całym świecie. Wpływy sięgały ponad miliarda dolarów! A to już historyczne osiągnięcie. W "Jokerze" zagrali u boku Joaquina Robert De Niro, Frances Conroy i Zazie Beetz, ale był to przede wszystkim spektakl jednego aktora.