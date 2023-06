Od lat tego nie kryje. Fronczewski wie, że "stygnie"

Z racji, że Fronczewski ostatnimi czasy miał problemy zdrowotne, media rozpisywały się o postawie jego żony. Miała namawiać go do artystycznej emerytury. Gdyby spojrzeć na ostatnie dwa lata, to aktor rzeczywiście gra dużo mniej. Pojawił się m.in. w serialu "Rojst" oraz filmie "Kontrakt". W tym roku zobaczymy go w "Akademii pana Kleksa. Części 1". Jak widać wciąż jest aktywny, ale 77-latek wie, że nie może sobie pozwolić na większe tempo.