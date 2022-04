"Od teraz jesteśmy kumplami". Tak zapamiętał Willisa 10-latek.

Po upublicznieniu informacji o poważnej chorobie aktora, Haley Joel Osment zareagował bardzo emocjonalnie. Na Instagramie zamieścił wzruszający wpis: "Trudno znaleźć odpowiednie słowa o kimś, kogo zawsze podziwiałem, najpierw na ekranie, a potem, dzięki ogromnemu szczęściu, osobiście. To prawdziwa legenda, która wzbogaciła całe nasze życie dzięki wyjątkowej karierze, która obejmuje prawie pół wieku. Jestem bardzo wdzięczny za to, czego osobiście doświadczyłem, ale także za wszystko, co stworzył, aby cieszyć nas przez długie lata".