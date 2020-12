Odbija się od dna. W końcu dobre wieści o aktorce

Historia Amandy Bynes to mocny przykład na to, jak może zakończyć się kariera w Hollywood. Zyskała potężną sławę dzięki filmom takim jak "Ona to on" czy "Czego pragnie dziewczyna". Rosła popularność i narastały kolejne problemy w jej życiu. Bynes przyznała, że zaczęła się staczać, głównie przez używki. Aresztowania, fałszywe oskarżenia o molestowanie, leczenie w zakładach psychiatrycznych – tak można w skrócie podsumować ostatnią dekadę z życia Amandy Bynes. W wieku zaledwie 24 lat przeszła na aktorską emeryturę, po czym usunęła się w cień, by pozbierać swoje życie.