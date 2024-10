Ogień wciąż płonie. Richard Gere nie mógł oderwać rak od swojej młodszej o trzy dekady żony

Ostatnie miesiące są dla Richarda Gere pełne zawodowych aktywności, a jedną z okazji do świętowania było 25-lecie premiery "Uciekającej panny młodej". Chociaż rocznica miała miejsce w czerwcu, Gere odniósł się do tego tematu podczas wystąpienia na 81. Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie wspominał także współpracę z Julią Roberts przy innym filmie, kultowej komedii romantycznej "Pretty Woman". Aktor stwierdził wtedy żartobliwie, że on i Roberts "nie mieli chemii" na planie. Mimo to, film odniósł gigantyczny sukces, zarabiając 463,4 milionów dolarów w globalnym box office. Najbliższy film Richarda Gere'a, zatytułowany "Oh, Canada", trafi na ekrany kin 6 grudnia.