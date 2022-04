Oliwia Bieniuk musiała opowiadać przed kamerą. "To jednak intymny temat"

- To było dla mnie duże przeżycie. Nie mogę zdradzić szczegółów, co się znajdzie w filmie, ale jeśli chodzi o mój wywiad i odczucia z nim związane to na początku się stresowałam. To jednak intymny temat, na który można rozmawiać z przyjaciółką. Przed kamerami jest to trudniejsze. To ciężki temat - wyznała Bartoszowi Pańczykowi z "Faktu".