On jeden wiedział. Gdy Shannen poznała diagnozę, tylko jemu ją wyjawiła

Brian Austin Green wiedział jako jeden z pierwszych

Aktorka o diagnozie dowiedziała się niedługo przed tym, jak zmarł na zawał jej serialowy przyjaciel i partner, Luke Perry. - Dlaczego to nie byłam ja? To było tak dziwne dowiedzieć się o diagnozie, a potem ktoś, kto wyglądał zdrowo, odszedł pierwszy. To było szokujące i jedyne, co mogłam zrobić dla niego, to zagrać w produkcji. Wciąż myślę, że nie zrobiłam dla niego wystarczająco dużo - przyznała gwiazda "Beverly Hills 90210".