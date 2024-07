Były gwiazdkami "Beverly Hills 90210". Opłakuje zmarłą Shannen

"Jestem zasmucony i zszokowany wieściami o śmierci mojej przyjaciółki Shannen. Była nie do powstrzymania, będę za nią tęsknił. Jej bliskim wysyłam światło i miłość" - napisał Jason Priestley, który w "Beverly Hills 90210" grał brata bliźniaka Shannen. swoimi wspomnieniami podzieliła się także Jennie Garth, która w serialu wcielała się w Kelly Taylor. Od lat krążyły opowieści o tym, że młodziutkie aktorki pałały do siebie nienawiścią. Garth nawiązała do tego.