Open'er 2024. Późny koncert Sama Smitha przyciągnął tłumy

Lirycznie i romantycznie zaczął się późny piątkowy koncert Sama Smitha, który przejął scenę po energicznej i mocnej Doja Cat. Muzyk od razu zaczął od swoich największych hitów sprzed 10 lat "Stay with me" i "I'm not the only one". Tysiące fanów śpiewało razem z artystą, a on ze wzruszeniem krzyknął: "Tak bardzo was kocham!".