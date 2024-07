Open'er 2024. Maneskin rzucił ludzi na kolana, ale najlepsze i tak zostawił na koniec

W pewnym momencie Damiano zarządził, by wszyscy na widowni uklękli, by ostatecznie dać się poderwać do skoku gitarowym riffem i uderzeniem w perkusję. Tłum szalał dalej, aż wokalista obwieścił złe wieści: to ostatnia piosenka! Fani wiedzieli jednak, że to jest właśnie ten moment niespodzianki. Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki "Kool kids", na scenę wciągnięto kilkanaście osób z publiczności, które skakały, śpiewały z Damiano i robiły sobie zdjęcia. Wspaniałe pożegnanie z zespołem. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Bo gdy tłum zaczął po przepisowej godzinie się rozchodzić, Maneskin niespodziewanie dla wszystkich wrócił jeszcze na dodatkowe 10 minut. Dobrze wiedzą, jak bardzo są tu kochani. Okazuje się, że z wzajemnością!