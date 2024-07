Open'er 2024. Udało się! Dua Lipa dała koncert w Gdyni. Bez ewakuacji, ale nie bez deszczu

Przez półtorej godziny (z małą przerwą na udawany koniec koncertu) tańczyła, wiła się, machała włosami w rytm swoich przebojów. Nie mogło zabraknąć "Levitating" "Hallucinate" i "Love again" z płyty "Future nostalgia". Gdy wykonywała kawałek "Cold heart" (cover nagrany z Eltonem Johnem) tancerze trzymali tęczową flagę. Najwięcej radości sprawił nieco podrasowany numer "New rules". A punktem kulminacyjnym była piosenka "Be the one", którą Dua Lipa nazywa swoją ulubioną.