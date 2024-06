Orange Warsaw Festival 2024 dzień II: zjawiskowa Jessie Ware, odważny Troye Sivan i spóźniona Nicki Minaj

Dwie godziny przed występem Nicki Minaj, Orange Stage przejął Troye Sivan. 29-latek zaśpiewał nie tylko swoje największe hity, ale również dał całkiem spektakularne i odważne show. Artystka wywijał wśród półnagich i umięśnionych tancerzy, a co poniektóre części choreografii były nasycone sensualnością i seksem, co spotkało się z wielką aprobatą publiczności, szczególnie tej LGBT+. Swój set australijski piosenkarz zakończył najnowszym hitem "Rush", co tylko spotęgowało kumulowane wcześniej emocje wśród publiczności.