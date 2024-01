Specjalny pokaz "Zielonej granicy" w Berlinie. Wkrótce trafi do niemieckich kin

- Złożyliśmy prośbę do sądu o zabezpieczenie, aby sąd zabronił mu się wypowiadać na mój temat i na temat filmu w ten sposób. I o dziwo, sąd to zabezpieczenie zasądził. Sędzia był, uważam, bardzo odważny, bo to było przed wyborami. Ziobro powiedział, że ma to gdzieś – co go jakieś sądy obchodzą. On przecież odpowiada tylko przed Sądem Ostatecznym. Wtedy złożyliśmy pozew karny. Domagamy się odszkodowania, dość wysokiego. To wszystko potrwa jeszcze jakiś czas – sądy w Polsce są nierychliwe, ale mam nadzieję, że będą sprawiedliwe - mówiła Holland w wywiadzie dla "Wysokich obcasów".