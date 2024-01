Reżyserka "Chłopów" ma żal nie tylko do "Wyborczej". Mówi, kto wyrządził najwięcej szkody

Też, bo to był jeden z pierwszych ataków, ale nie tylko, bo były tez inne. Oczywiście najłatwiejszym był ostatni artykuł o rzekomej porażce "Chłopów". Bawi mnie to, bo jest to niezwykle przewidywalne. Takie "a nie mówiłem?", bo niby jednak okazało się, że film jest słaby, bo nie dostał nominacji do Oscara. To tak, jakby powiedzieć niemal dwumilionowej publiczności i setkom tysięcy wielbicieli tego filmu, że jednak się nie znają, bo amerykańska Akademia wie lepiej. I w ogóle - to jakby założyć, że nominacja do Oscara jest wyznacznikiem jakości filmu. Setki, a wręcz tysiące filmów zostały pominięte w nominacji do Oscara. W tym roku na przykład Greta Gerwig czy Margot Robbie nie otrzymały nominacji, a to nie znaczy, że jedna jest złą reżyserką a druga kiepską aktorką.