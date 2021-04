WP Film Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Aktualności + 5 newsroomwiesław kot#Newsroomoscary 2021Mank oprac. Grzegorz Kłos Dzisiaj, 26-04-2021 19:00 Oscary 2021. Krytyk nie zostawa suchej nitki na widzach Netfliksa Dziewięćdziesiąta trzecia gala rozdania Oscarów przeszła do historii. Kto okazał się tegorocznym największym przegranym? Krytyk filmowy Wiesław Kot nie ma najmniejszych wątpliwości. - Na pewno "Mank" Netfliksa z Garym Oldmanem, w którym Hollywood raz jeszcze robi sobie wiwisekcję - mówił Kot w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Publicysta podkreśla, że film Davida Finchera podzielił identyczny los co "Obywatel Kane" Orsona Wellesa, o którego kulisach powstania opowiada właśnie Mank. Oba były zbyt zniuansowane i ambitne dla publiczności spragnionej innej rozrywki. - Ten film, tak jak jego prototyp, był najzwyczajniej w świecie dla publiczności netfliksowej, niczego jej nie ujmując, za dobry, zbyt wymagający i przestrzelił - ocenia Kot. Rozwiń największy przegrany Pana zdaniem … Rozwiń Transkrypcja: największy przegrany Pana zdaniem e93 ceremonii wręczenia Oscarów hamować i litować oczywiście największe przykłady To chyba ten Monk netfliksa z garym oldmanem film o raz jeszcze przegląda się w lustrze raz jeszcze robi wiwisekcje coś największych sukcesów czy największych to nie wiem bo prawdzie film Orsona Wellesa z 41 l k no który tutaj chodzi nie ciągle jest w czołówce największych dokonań artystycznych filmu Od kiedy ta dziedzina sztuki istnieje ale przypominam że w roku 41 Kiedy zaczął na ekrany po prostu odbił się od widowni filmowej jak grochem o ścianę od ściany Dlaczego Dlatego że był zbyt skomplikowany Zbyt wysoko podniesiona była poprzeczka i poproś o wiele za bardzo artystyczny wobec oczekiwań najszerszej publiczności która to publiczność ciągle była publicznością jak to się mówiło z jednej ulicy czyli na jednej ulicy mieszka imigranci którzy na początku 20 wieku przez one Somalii się zaspałam dostaną w Nowej Zelandii i z Polski i z Litwy z Hiszpanii i z Puerto Rico i oni musieli się tutaj jakoś godzić związku z tym pa bułki takie były proste dialogi były proste konflikty były schematyczne żeby oni jakoś Weź mi ten świat filmu jeszcze żeby chcieli mi dać na bilet pieniądze na bilet na film który rozumie a to raptem pojawia się jakiś UFO filmowe które przekracza zdolności pojmowania to z tym film sobie słodko opuszczoną dostał Oscara za scenariusz adaptowany nic po prostu wraca czyli do Patrycji pana zanim największy przegrany tejże ceremonii wręczenia odzyskamy I Gary Oldman świetnie sobie poradził i David fincher świetnie to rozegrał i autor zdjęć pan Messerschmitt również ale mam wrażenie że po pierwsze Opady są zadawniona e-kino sprzed 70 80 lat to już nie jest to co by nas kręciło to jest raz i dwa że ten film tak jak jego prototyp czyli Obywatel Kane był nadzwyczaj świecie dla publiczności Netflix owej niczego jej nie ujmując był za dobry zbyt wymagający i przestrzeń trudno nie szkodzi to nie jest ta ostateczna premia za którą prawdziwy twórca filmowy tęskni i chcę powiedzieć coś ważnego w sposób który uznał za stosowne David fincher powiedział wywiązał się akademicy nie docenili to jeszcze zobaczę ich problem