Oscary 2022 – najważniejsze nominacje. Kto otrzyma statuetki?

Jaki będzie najważniejszy film roku?

W głównej i najważniejszej kategorii mierzy się aż 10 tytułów. Są to "Belfast", "Psie pazury", "King Richard: Zwycięska rodzina", "Licorice Pizza", "Diuna", "CODA", "Nie patrz w górę", "West Side Story", "Drive My Car", "Zaułek koszmarów". Ciekawostką jest obecność nieanglojęzycznej produkcji w postaci japońskiego "Drive my car", co nie zdarza się często.